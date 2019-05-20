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Поляки предупредили немцев о наведенных на Берлин российских ракетах

Фото: www.globallookpress.com
Польша призывает Германию отказаться от дружбы с Россией и подумать о своей защите

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что немцам не стоит поддерживать дружественные отношения с Россией.

По его мнению, Берлин не воспринимает Москву как угрозу. Политик отметил, что в Калининграде расположены ракеты, которые могут в любой момент уничтожить немецкие города.

"Я думаю, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, поскольку многие немцы считают, что с Россией можно создать союз против США",

- сказал экс-министр в интервью газете Welt.

По словам Сикорского, Германия, поддерживая строительство "Северного потока – 2", показывает, что ставит свои интересы выше других государств в Европе.

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019 году. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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