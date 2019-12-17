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Берлин приготовился к санкциям Вашингтона из-за "Северного потока-2"

Берлин приготовился к санкциям Вашингтона из-за "Северного потока-2"
Фото: www.globallookpress.com
Сенат США сегодня может одобрить военный бюджет с рестрикциями против российской трубы

Министерство энергетики ФРГ не исключает, что санкции США в отношении участников строительства газопровода "Северный поток – 2" помешают работам по прокладке трубы в территориальных водах Дании на Балтике, об это пишет Bild.

В распоряжение издании попали конфиденциальные документы ("секретная информация, только доя служебного пользования") ведомства. Отмечается, что уже во вторник сенат США может одобрить оборонный бюджет, в котором включены ограничительные меры в адрес "СП-2". Они могут вступить в силу не позднее пятницы.

В документе министерства экономики (BMWi) предупреждается: "федеральное правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работе по укладке труб во внешнеэкономической зоне Дании", говорится в статье.

Подчеркивается, что пока неясны последствия для "Северного потока – 2" от подобного шага Вашингтона. 

Согласно представленному документу, после подписания закона президентом США Дональдом Трампом федеральное правительство ФРГ будет "внимательно изучать, какое конкретное влияние закон оказывает на реализацию проекта Nord Stream 2". Между тем, Берлин все еще надеется на то, что газопровод может быть достроен в течение 30 дней, что позволит избежать американских санкций.

Ранее сообщалось, что экологи пытаются остановить укладку труб на Балтике, беспокоясь о зимующих птицах в районе Поморской бухты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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