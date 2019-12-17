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Утки закроют "Северный поток-2"

Утки закроют "Северный поток-2"
Фото: www.globallookpress.com
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Строительство газопровода помешает зимовке миллиону птиц

Строительство "Северного потока-2" могут остановить, потому что оно помешает зимующим птицам. Как пишет немецкая газета Bild, в разрешении на строительство газопровода говорится, что прокладка труб не должна вредить птицам.

А по информации издания, около балтийского побережья Германии, в районе Поморской бухты, где будет проходить газопровод, с января по март зимует популяция уток и других водоплавающих птиц численностью около миллиона.

Немецкие экологи считают, что работы помешают зимовке птиц. Поэтому запрос должен быть отклонен, а работы – проводиться по щадящему пернатых графику.

Это означает, что "Северный поток-2" заработает не в апреле-мае 2020 года, как ожидалось, а в лучшем случае, в конце лета.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, самое страшное, если не удастся достроить трубу на глубоководных участках, потому что у "Газпрома" нет собственных судов-трубоукладчиков, как и опыта подобных работ. В этом случае, строительство серьезно затормозится на радость Киеву и Варшаве, в первую очередь.

Александр ИЛЬИН

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