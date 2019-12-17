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Сенат США наложил санкции против "Северного потока - 2"

Президент Дональда Трамп должен подписать одобренный военный бюджет

Сенат США принял оборонный бюджет в размере $738 млрд, куда включены санкции в отношении участников проекта "Северный потока – 2".

Об этом сообщает Telegram-канал РИА "Новости".

Отмечается, что в бюджет также заложена военная помощь Украине.

Ранее сегодня стало известно, что правительство ФРГ приготовилось к рестрикциям американцев против газопровода "СП-2". В Берлине планируют внимательно изучить, как это может сказаться на реализации проекта, и выразили надежду что труба будет достроена раньше, чем вступят в действие ограничительные меры.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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