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Сенат США принял оборонный бюджет в размере $738 млрд, куда включены санкции в отношении участников проекта "Северный потока – 2".
Об этом сообщает Telegram-канал РИА "Новости".
Отмечается, что в бюджет также заложена военная помощь Украине.
Ранее сегодня стало известно, что правительство ФРГ приготовилось к рестрикциям американцев против газопровода "СП-2". В Берлине планируют внимательно изучить, как это может сказаться на реализации проекта, и выразили надежду что труба будет достроена раньше, чем вступят в действие ограничительные меры.
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