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Американцы проиграли битву с "Северным потоком - 2"

США опоздали с санкциями

Ограничительные меры против российского газопровода, которые американцы включили в оборонный бюджет на 2020 год, не помешают строительству. Такое признание сделали высокопоставленные чиновники

"Трубопровод почти завершён, и санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта США об обороне, слишком запоздали, чтобы оказать какое-либо влияние", – цитирует источники Bloomberg. 

Однако Вашингтон продолжает планировать новые удары по России. Так, агенство сообщает, что американцы попытаются помешать другим нашим энергетическим проектам.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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