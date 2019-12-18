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Ограничительные меры против российского газопровода, которые американцы включили в оборонный бюджет на 2020 год, не помешают строительству. Такое признание сделали высокопоставленные чиновники
"Трубопровод почти завершён, и санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта США об обороне, слишком запоздали, чтобы оказать какое-либо влияние", – цитирует источники Bloomberg.
Однако Вашингтон продолжает планировать новые удары по России. Так, агенство сообщает, что американцы попытаются помешать другим нашим энергетическим проектам.
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