Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Отберут судно: США придумали способ погубить "Северный поток-2"

Отберут судно: США придумали способ погубить "Северный поток-2"
Фото: www.globallookpress.com
Американские санкции опасно недооценивают

Несмотря на то, что строительство газопровода "Северный поток-2" находится на финальной стадии, и даже в администрации США признались в отсутствии каких-либо серьезных рычагов, чтобы его ему помешать, Вашингтон все же может серьезно затормозить проект.

Как считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко,  американские санкции могут создать операционные сложности для проекта. Например, у строителей могут забрать судно-трубоукладчик, и чтобы найти ему замены, понадобится немало времени. Как отмечалось ранее, своего такого судна у "Газпрома" нет.

Кроме того, по данным немецкого издания Bild, правительство ФРГ не исключило негативного влияния американских санкций на работы по укладке "Северного потока-2" в датской экономической зоне. В течение месяца власти Германии будут следить за строительством, и если проект остановится, то его попробуют "спасти".

Ранее сенат США одобрил пакет санкций против "Северного потока-2". В частности, законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода.

Санкции, которые, кстати, касаются и "Турецкого потока", могут вступить в силу уже на этой неделе. Теперь дело за Трампом.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Работающих пенсионеров оштрафуют

Получающих нелегальный доход стариков запишут в мошенники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей