Американские санкции опасно недооценивают

Несмотря на то, что строительство газопровода "Северный поток-2" находится на финальной стадии, и даже в администрации США признались в отсутствии каких-либо серьезных рычагов, чтобы его ему помешать, Вашингтон все же может серьезно затормозить проект.

Как считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, американские санкции могут создать операционные сложности для проекта. Например, у строителей могут забрать судно-трубоукладчик, и чтобы найти ему замены, понадобится немало времени. Как отмечалось ранее, своего такого судна у "Газпрома" нет.

Кроме того, по данным немецкого издания Bild, правительство ФРГ не исключило негативного влияния американских санкций на работы по укладке "Северного потока-2" в датской экономической зоне. В течение месяца власти Германии будут следить за строительством, и если проект остановится, то его попробуют "спасти".

Ранее сенат США одобрил пакет санкций против "Северного потока-2". В частности, законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода.

Санкции, которые, кстати, касаются и "Турецкого потока", могут вступить в силу уже на этой неделе. Теперь дело за Трампом.