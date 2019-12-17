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Украина вводит новые санкции против России после разговора Зеленского с Путиным

Украина вводит новые санкции против России после разговора Зеленского с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Москву накажут за газ и Донбасс

Украина расширит список предприятий, против которых будут объявлены персональные санкции. Соответствующее указание дал премьер-министр Незалежной Александр Гончарук во вторник, 17 декабря.

Кем именно недовольны в Киеве, не уточняется. Однако в документе указано, что ограничения должны быть введены против юридических лиц, зарегистрированных как в России, так и на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Киевские санкции будут действовать три года. Причем Украина рассчитывает, что аналогичные шаги предпримут страны ЕС, США и другие государства.

Впрочем, на разработку документа Гончарук дал подчиненным месяц. За это время станет понятно, сохранит ли Незалежная право на транзит российского газа и как идет процесс урегулирования в Донбассе, о котором президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский говорили на саммите в Париже 9 декабря. Вероятно, от этого будет зависеть, насколько широк будет список организаций, на которые Украина наложит санкции.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Алексанлр
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Ума нет, считай - КАЛЕКА!!!
Гостьvalserbak
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Нужно на законодательном уровне, запретить Газпрому работать на Украине.
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