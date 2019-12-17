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Украинских полицейских избили дрынами у стен Рады

Украинских полицейских "отодрали" дрынами у стен Рады
Фото: www.globallookpress.com
Националисты делают с правоохранителями, что хотят

Полицейских под Верховной Радой в Киве избили деревянными "дрынами". Соответствующий фоторепортаж опубликовало украинское агентство "Униан".

На снимках хорошо видно, что стражей порядка бьют заостренными палками, ногами, а также применяют против них газовые балончики. Стражи порядка, в свою очередь, действуют слишком робко.

В итоге пострадали двое полицейских – их пришлось доставить в больницу. А по подозрению "в совершении противоправных действий" в полицию доставили лишь одного активного участника инцидента.

По данным СМИ, на митинге против закона о продаже земли собрались националисты, представители партии "Батькивщины" и участники других политических движений.

Александр ИЛЬИН

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