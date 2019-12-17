Украинская делегация заметила странных существ во время переговоров в Елисейском дворце

Резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона оккупировали "зеленые человечки". Об этом сообщил глава информационного агентства "Интерфакс – Украина" Александр Мартыненко. Он сопровождал лидера Незалежной Владимира Зеленского на "нормандский саммит" 9 декабря и собственными глазами видел то, чего, по его мнению, быть не могло:

"Когда я спокойно сидел рядом с пресс-центром на полностью закрытой территории, где установлен особый режим безопасности, мимо меня прошла небольшая колонна – человек двадцать, внутри которой было несколько персонажей в балаклавах и в военной форме с шевроном в цветах российского флага на левой руке. Настоящие "зеленые человечки", – рассказал Мартыненко изданию "Факты".

Впрочем, по его мнению, президенту Зеленскому в Париже было еще хуже – ему пришлось общаться буквально с демоническими силами:

"Он впервые в жизни оказался за одним столом с монстрами международной политики", – посочувствовал президенту журналист.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в формате "нормандской четверки" состоялась 9 декабря в Париже. Стороны обсуждали процесс урегулирования в Донбассе.