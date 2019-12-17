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Движение народных республик Донбасса в сторону тесной интеграции с Российской Федерацией никак не противоречит минским соглашениям. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его мнению, в комплексе мер по реализации минских договоренностей закреплена возможность экономического, социокультурного, научно-образовательного, спортивного, бытового и иных форм сотрудничества с Россией. Представитель Донецка полагает, что данный курс Донбасса укладывается в стратегию мирного урегулирования конфликта.
С ним согласен и глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого или нет", – цитирует "Интерфакс" луганского лидера.
Помимо этого он добавил, что в ближайшее время вступит в силу закон о госгранице республики.
Накануне в стане фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что у Киева есть лишь одна возможность вернуть под контроль территории мятежного региона – это признать борьбу ДНР и ЛНР за независимость вследствие
антиконституционного захвата власти вождями Майдана в 2014
году.
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