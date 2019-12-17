ДНР и ЛНР не усматривают в сближении с РФ нарушений минских соглашений

Движение народных республик Донбасса в сторону тесной интеграции с Российской Федерацией никак не противоречит минским соглашениям. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его мнению, в комплексе мер по реализации минских договоренностей закреплена возможность экономического, социокультурного, научно-образовательного, спортивного, бытового и иных форм сотрудничества с Россией. Представитель Донецка полагает, что данный курс Донбасса укладывается в стратегию мирного урегулирования конфликта.

С ним согласен и глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого или нет", – цитирует "Интерфакс" луганского лидера.

Помимо этого он добавил, что в ближайшее время вступит в силу закон о госгранице республики.

Накануне в стане фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщили, что у Киева есть лишь одна возможность вернуть под контроль территории мятежного региона – это признать борьбу ДНР и ЛНР за независимость вследствие антиконституционного захвата власти вождями Майдана в 2014 году.

