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Без каких-либо условий: в Киеве раскрыли планы на Донбасс

Без каких-либо условий: в Незалежной раскрыли планы на Донбасс
Фото: www.globallookpress.com
Новый способ поможет вернуть территории, считают политики

В Верховной Раде Украины озвучили новый способ вернуть Донбасс в состав Украины. Как заявил депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, необходимо признать, что Донецк и Луганск начали борьбу за независимость из-за антиконституционного захвата власти, который произошел в Киеве в 2014 году. 

После такой правовой оценки, по словам депутата, которые приводит телеканал "360", самопровозглашенные народные республики Донбасса смогут объявить о самороспуске, а затем вернуться в состав Украины без каких-либо условий.

Александр ИЛЬИН

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