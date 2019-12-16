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В Верховной Раде Украины озвучили новый способ вернуть Донбасс в состав Украины. Как заявил депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, необходимо признать, что Донецк и Луганск начали борьбу за независимость из-за антиконституционного захвата власти, который произошел в Киеве в 2014 году.
После такой правовой оценки, по словам депутата, которые приводит телеканал "360", самопровозглашенные народные республики Донбасса смогут объявить о самороспуске, а затем вернуться в состав Украины без каких-либо условий.
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