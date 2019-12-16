Новый способ поможет вернуть территории, считают политики

В Верховной Раде Украины озвучили новый способ вернуть Донбасс в состав Украины. Как заявил депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, необходимо признать, что Донецк и Луганск начали борьбу за независимость из-за антиконституционного захвата власти, который произошел в Киеве в 2014 году.

После такой правовой оценки, по словам депутата, которые приводит телеканал "360", самопровозглашенные народные республики Донбасса смогут объявить о самороспуске, а затем вернуться в состав Украины без каких-либо условий.