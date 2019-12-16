Супруга экс-главы Незалежной пострадала из-за исторической фамилии

Жену пятого президента Украины Петра Порошенко Марину Порошенко уволили с должности председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда, сообщает Espreso.TV.

Пани Марина в связи с произошедшим записала видеообращение.



"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины на Наблюдательном совете Украинского Культурного Фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета", – заявила супруга "шоколадного короля".

Она утверждает, что данное предложение поступило из офиса нынешнего лидера нации Владимира Зеленского. По ее мнению, данный шаг связан с ее фамилией, которую она свыше 30 лет носит с гордостью, поскольку Порошенко вошел в историю Украины. Женщина подчеркнула, что не намерена бороться за этот пост, так как "имеет честь".

Напомним, в ходе акции в преддверии саммита "номандской четверки" в Париже 9 декабря активист забросал яйцами выступавшего перед митингующими Порошенко. Одно из яиц угодило в его супругу.

