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Жена Порошенко из-за Зеленского осталась без работы

Зеленский лишил достатка жену Порошенко
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Супруга экс-главы Незалежной пострадала из-за исторической фамилии

Жену пятого президента Украины Петра Порошенко Марину Порошенко уволили с должности председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда, сообщает Espreso.TV.

Пани Марина в связи с произошедшим записала видеообращение.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины на Наблюдательном совете Украинского Культурного Фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета", – заявила супруга "шоколадного короля".

Она утверждает, что данное предложение поступило из офиса нынешнего лидера нации Владимира Зеленского. По ее мнению, данный шаг связан с ее фамилией, которую она свыше 30 лет носит с гордостью, поскольку Порошенко вошел в историю Украины. Женщина подчеркнула, что не намерена бороться за этот пост, так как "имеет честь".

Напомним, в ходе акции в преддверии саммита "номандской четверки" в Париже 9 декабря активист забросал яйцами выступавшего перед митингующими Порошенко. Одно из яиц угодило в его супругу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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