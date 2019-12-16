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Россиянам закрыли въезд на Украину

Россиянам закрыли въезд на Украину
Фото: AP/TASS
продолжениеКино кончилось: в Москве оценили саботаж Киева в отношении российских СМИ
Запрет наложили на три года

Граждане РФ оказались нежелательными лицами после приглашения президента Незалежной Владимира Зеленского.

Въезд на Украину закрыли российским журналистам. Запрет ввели для сотрудников телеканала "Звезда". Об этом заявила спикер Службы безопасности Елена Гитлянская. В Киеве закрытую для россиян границу объяснили тем, что они ведут профессиональную деятельность для телеканала, находящегося "в санкционном списке". 

Съемочная группа "Звезды" уже покинула страну, говорится на сайте канала. Как стало известно ранее, его сотрудники стали первыми, кто приехал в Незалежную по приглашению Зеленского. 15 декабря был опубликован репортаж из Киева. Видимо, что-то в сюжете наших журналистов не очень понравилось киевским властям.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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москалям не <цензура> делать в Украине !!!
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