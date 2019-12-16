Поведение украинских властей все больше напоминает сюжет легендарной советской комедии о пионерлагере

Отказывая во въезде на Украину российским журналистам киевские власти уподобляются героям советской кинокомедии "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" (1964). Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова очередной недопуск представителя отечественного СМИ на территорию Незалежной.

"После приглашения Зеленского уже третьему журналисту НТВ отказано во въезде на Украину". Как в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Видимо, боятся услышать: "А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось", – написала сегодня Захарова в Facebook.

Ранее в понедельник, 16 декабря, стало известно, что корреспондента НТВ Алексея Чеботарева не пустили на Украину из-за того, что он якобы не смог подтвердить цель поездки.

Таким образом, это уже третий случай с журналистами телеканала после того, как украинский лидер Владимир Зеленский на итоговом брифинге после саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря пригласил российские медиа посетить страну "ножками, ручками, глазками".

Также сегодня Киев на три года закрыл въезд в Незалежную представителям телеканала "Звезда".

