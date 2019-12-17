Украинские власти сняли с себя ответственность за дорогое топливо

Стоимость газа зимой 2020 г. может подскочить в полтора – два раза. Об этом предупредил глава украинского правительства Алексей Гончарук. Но, как он пояснил, паниковать еще рано. На самом деле, все будет зависеть от переговоров с Россией: если удастся подписать новый транзитный договор, все будет не так плохо.

"Это фактор, который сильно влияет на цену. Поэтому, какой на самом деле будет цена газа в январе и в феврале этой зимой, мы увидим, когда станет понятно, будет этот контракт или нет. Это действительно зависит", – заявил Гончарук в эфире ICTV.

Без транзита рыночные цены на газ удвоятся, однако украинцы этого почти не почувствуют – для них цена "фактически не вырастет", успокоил премьер граждан.

Впрочем, население главе правительства не поверило:

"Быть такого не может. Гончарук врет. Украина уже несколько лет независима от России в плане газа", – написал в комментариях читатель "Обозревателя".

"При чем тут Путин и российский газ? Вы ж, типа, российский газ не покупаете. Так с какого бока тут его в основу ценообразования ставят?" – возмутился другой.

Ранее президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили газовый вопрос на полях переговоров "нормандской четверки" в Париже.