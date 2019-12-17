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"Это не с грибов": пророчества о третьей мировой войне поразили даже бывалых

"Это не с грибов": пророчества о третьей мировой войне поразили даже бывалых
Фото: pixabay.com
Украинцы в панике от российских подлодок у берегов Норвегии

Дискуссию в украинском сегменте интернета о начале третьей мировой войны  развязали люди, явно принимающие сильнодействующие препараты. Такое мнение высказал российский политолог Армен Гаспарян.

"Даже с моим богатым опытом потребления разных напитков представляется, что для того, чтобы такие видения были, надо первитин запивать чистым спиртом. С грибов такого "массового прихода" просто не получится, да и видения эти продолжаются довольно долго", – цитирует Гаспаряна "Царьград".

Ранее украинский волонтер Мирослав Гай разместил в соцсетях сообщение о том, что российские подлодки уже заняли стратегические места в мировом океане, в частности, у берегов Норвегии их находится целых 10 штук. В режиме готовности у Москвы и новейшие межконтинентальные ракетные комплексы. "А мы все играем в миротворцев!" – возмутился Гай.

Историю подхватили его подписчики. Они приняли факты на веру и на полном серьезе начали обсуждать, что им делать, когда через год начнется третья мировая. Никто даже не заметил, что сообщение о 10 российских субмаринах норвежские СМИ публиковали еще в октябре, когда в том регионе проходили военные учения РФ. 

Николай ВИКТОРОВ

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