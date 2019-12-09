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Стала известна дата начала Третьей мировой войны

Третья мировая война начнется в ближайшее десятилетие
Фото: flickr.com/tofoli.douglas
Причиной ядерного конфликта станет Тайвань

Третья мировая война с применением ядерного оружия произойдет в 2029 году. Об этом заявляет британское издание. По версии автора материала, ядерный конфликт разгорится между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня. Вопреки предыдущим прогнозам, в этом сценарии Россия остается в стороне.

Из-за обострения отношений с Пекином в 2029 году власти Тайваня объявят о своей независимости, что возмутит Китай. Тогда Пекин установит тотальную блокаду и потребует от участников международного сообщества признание "Единого Китая". В связи с этим США направят к острову две авианосные группы, а Китайприменит ядерное оружие, пишет The Critic. Если это не сработает, то Пекин решится на ракетный удар по кораблям ВМС США, что в итоге выльется в полномасштабную ядерную войну.

Ранее немецкий предсказатель сообщил, что вооруженный конфликт между странами начнется в 2017 году и закончится в 2021 году. А турецкий генерал считает, что в неизбежной третьей мировой войне главными участниками станут США, Китай и Россия.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Чушь собачий! Пишут тут всякую типа громкую статьи ради рекламы
Гость
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Предсказатели хреновы, чтоб вы сдохли не дожив до своей 3-ей Мировой войны!!!
Гость
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Люди изучите БИБЛИЮ... НОВЫЙ ЗАВЕТ...И ПРЕДСКАЗАНИЯ АПОСТОЛА ИОАННА-2020-2030-2050-И ПРЕДСКАЗАНИЯ НИЛОСА МИРОНСКОГО...1556-157.
Гость
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Гость
О боже вы со своей 3-мировой закалебали, не будет её вы че дегенераты?!?!!?! Её просто не будет даже никаких намеков нет на это, а вы все пишете и пишете даже не знаете будет ли что-то на подобие 3-мировой
Читайте Библию там всё предсказано уже пророками 4000 лет тому назад и это факт что всё это будет так как 90 процентов от всех пророчеств Библии уже сбылись, осталось только пророчество о последнем времени о битве Армагедон добра и зла и это будет хотите вы верит в это или нет но это будет непременно и будет также второе пришествие Христа .
Гость сепаратист.
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Я думаю всех англоязычных уничтожать надо, потому что это мировая плесень,раковая опухоль в здоровом мире . И тех кто геям англоподобным подражает.
Гость
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О боже вы со своей 3-мировой закалебали, не будет её вы че дегенераты?!?!!?! Её просто не будет даже никаких намеков нет на это, а вы все пишете и пишете даже не знаете будет ли что-то на подобие 3-мировой
Ржущий Гость
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А наш вшивый баран в заброшенном стойле блеет, что третья мировая начнется ночью, между Британией и Пакистаном.
Пакистан потребует графство Гэмпшир, якобы там исторически, еще до гвельфов, проживали нибелунги. А Пакистан выиграл данную территорию на четвертых олимпийских играх. Надо платить, но англичанка кинула.
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