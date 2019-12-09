Причиной ядерного конфликта станет Тайвань

Третья мировая война с применением ядерного оружия произойдет в 2029 году. Об этом заявляет британское издание. По версии автора материала, ядерный конфликт разгорится между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня. Вопреки предыдущим прогнозам, в этом сценарии Россия остается в стороне.

Из-за обострения отношений с Пекином в 2029 году власти Тайваня объявят о своей независимости, что возмутит Китай. Тогда Пекин установит тотальную блокаду и потребует от участников международного сообщества признание "Единого Китая". В связи с этим США направят к острову две авианосные группы, а Китайприменит ядерное оружие, пишет The Critic. Если это не сработает, то Пекин решится на ракетный удар по кораблям ВМС США, что в итоге выльется в полномасштабную ядерную войну.

Ранее немецкий предсказатель сообщил, что вооруженный конфликт между странами начнется в 2017 году и закончится в 2021 году. А турецкий генерал считает, что в неизбежной третьей мировой войне главными участниками станут США, Китай и Россия.