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Названы даты и участники третьей мировой войны

Третья мировая: названы даты и участники
Фото: pixabay.com
России не избежать битвы, но она победит

О третьей мировой войне в последнее время говорят нередко. Предупреждают, что она вот-вот начнется и вспыхнет из-за мелочи. Некоторые утверждают, что наша страна находится на пороге войны.

Как считает немецкий предсказатель Мюльхиазл, вооруженный конфликт между странами произойдет с 2017-го по 2021 год. Он начнется на Востоке, а закончится на Западе и будет коротким, но жутким по числу жертв, отмечает "Яндекс.Дзен".

Мира в отношениях России и Украины в ближайшее время не будет, отметил кум известной болгарской ясновидящей, ссылаясь на ее пророчество. Ванга, добавил он, говорила, что только к 2020 г. установится какой-то порядок. "А до этого будет плохо", так как в Незалежной "президент придет, он зальет все кровью, люди будут криком кричать", передал мужчина.

В 2019 г. между Турцией и Россией может произойти военный конфликт, в котором Европа выберет сторону турков, предупреждал афонский старец Паисий. Столкновению произойдет из-за того, что главы государств не смогут договориться. А Турции еще придется воевать с Грецией.

Ясновидящий Вольф Мессинг называл США и Китай главными врагами России. Он заявил, что Америка будет применять любые методы, а КНР станет вредить исподтишка. Но наша страна уже в наступившем году достигнет огромных успехов в создании новых вооружений. У России появится техника, которая окажется не по зубам другим странам, что отодвинет глобальные войны на сто лет. 

Вера Лион, которую называют "казахстанской Вангой", верила, что между Россией и США установится дружба. По ее мнению, у Китая и Америки возникнет конфликт, но до вооруженного столкновения дело не дойдет. Такой же точки зрения придерживается и победитель "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс. Он сказал, что в будущем году конфликт между странами сойдет на нет. 

Ранее турецкий генерал заявил, что третья мировая война неизбежна, и главными участниками в ней станут США, Китай и Россия, а некоторые толкователи предсказаний Нострадамуса сообщили о начале войны в октябре.

Полина ДОРОЖКИНА

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