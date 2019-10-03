Конфликт может вспыхнуть в любой момент: враждующие стороны продолжают наращивать ядерный арсенал

Военные аналитики считают, что Индия и Пакистан могут начать ядерный конфликт, число жертв которого менее чем за неделю достигнет 125 миллионов. Это больше, чем погибло за все время Второй мировой войны.

По оценкам американских экспертов, уже сегодня Дели и Исламабад имеют по 150 ракет с ядерными боеголовками. а к 2025 г. их количество превысит 200.

Если это оружие будет использовано, негативные последствия испытает на себе вся планета. На Земле начнется ядерная зима, наступят такие холода, каких не было со времен Ледникового периода, предупреждает CU Boulder Today.

"Война между Индией и Пакистаном в 2 раза повысит уровень смертности в мире. Это будет беспрецедентная в истории война", -

считает профессор Лаборатории атмосферной и космической физики Университет Колорадо Брайан Тун.

Восемьдесят миллиардов фунтов густого черного дыма, выброшенные в атмосферу, заблокируют солнечные лучи, и средняя температура на планете резко опустится. Перестанут расти водоросли в океане и деревья и травы на суше. Все это скажется и на организмах, находящихся на более высоких звеньях пищевой цепочки, в том числе, и на людях.

Напряженность в отношениях Индии и Пакистана существует из-за неразрешенного конфликта в штате Кашмир. Противостояние между странами началось в далеком 1947 г., напоминает телеканал "360".