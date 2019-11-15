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Лукашенко предсказал третью мировую войну

Лукашенко предсказал третью мировую войну
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Глобальный конфликт может вспыхнуть из-за ничтожного повода

Александр Лукашенко 15 ноября поручил Совету министров разобраться с требованием инвесторов из ФРГ о закрытии заводов белорусских производств дрожжей.

"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли... и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую", –  

цитирует Лукашенко БелТА.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что договор с немецкими инвесторами был проанализирован в администрации президента, причем выяснилось, что в документе нет подобных требований.

Лукашенко поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову тщательно разобраться в ситуации и направить принятое ими решение президенту Белоруссии. 

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Лукашенко переоценивает себя: из-за него никто не будет воевать с Германией.
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