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Александр Лукашенко 15 ноября поручил Совету министров разобраться с требованием инвесторов из ФРГ о закрытии заводов белорусских производств дрожжей.
"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли... и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую",
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цитирует Лукашенко БелТА.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что договор с немецкими инвесторами был проанализирован в администрации президента, причем выяснилось, что в документе нет подобных требований.
Лукашенко поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и губернатору Гродненской области Владимиру Кравцову тщательно разобраться в ситуации и направить принятое ими решение президенту Белоруссии.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем