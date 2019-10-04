В НАТО считают ядерную войну единственным способом остановить русских

Тактическое оружие решит исход сражения

НАТО, как и во времена холодной войны, планирует остановить наступление России на Прибалтику и Польшу с помощью тактического ядерного оружия. Как и десятки лет назад, Москва готовится ответить тяжелой артиллерией, в арсенале которой есть ядерные боеприпасы. Имеются в виду "ядерные минометы" "Тюльпан" и САУ "Малка". Плюс, разумеется, будет использоваться боевая авиация и ОТРК "Искандер".

Военные аналитики спорят, приведет ли использование тактического ядерного оружия к тотальной войне с использованием стратегических вооружений, но на этот вопрос нет ответа.

Согласно военной игре RAND, Россия на сегодняшний день способна захватить страны Прибалтики и удерживать их некоторое время. С Польшей сложнее, но это также возможно. В будущем, когда у Варшавы появятся F-35, а на территории страны откроется сразу несколько военных баз США, сделать это будет труднее. Но Россия может справиться, так как, в отличие от времен холодной войны, в Европе нет полчищ американских военных и сотен танков.

В 50-х все было намного серьезнее, что бы сейчас ни говорили. Вместе с тем, у НАТО большое преимущество в авиации, которая все больше сжимает в кольцо Россию. Самолеты имеют возможность заправки в воздухе, а некоторые из них, включая малозаметные F-35, будут вооружены высокоточными ядерными бомбами В61-12.

Как пишет The National Interest, сегодня НАТО предпочитает язык силы, как это было во времена СССР. Моделирование конфликта в Европе показывает, что в случае начала войны в первые же дни могут погибнуть миллионы людей. Вероятность Третьей мировой войны есть, но в первую очередь речь идет о конфликте НАТО и России. Другие страны, такие как Индия, Китай, не рассматриваются.