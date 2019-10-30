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Осло переживает из-за российских подлодок в Норвежском море

Осло паникует из-за российских подлодок в Норвежском море
Фото: www.globallookpress.com
Норвежцы считают, что россияне решили похвастаться силой

Представители военной разведки Норвегии переживают из-за учений России в Северной Атлантике. Журналисты назвали тренировки самыми масштабными со времен холодной войны. Маневры якобы продлятся 2 месяца, а участие в них примут 10 подводных лодок. Об этом пишет агентство NRK.

Притом в пресс-службе Северного флота говорили, что всего лишь две подлодки, "Нижний Новгород" и "Псков" проведут погружения в Норвежском море в течение недели. Однако Норвегия все равно переживает из-за этого. По словам официального представителя Генштаба Норвегии Брюньяра Стурдала, Осло и НАТО следят за субмаринами России, в том числе и с воздуха.

Как пишет Deutsche Welle, Норвегия считает, что Россия попытается продвинуться как можно дальше на запад в акватории Атлантического океана и остаться необнаруженной. Более того, в Норвегии думают, что российские военные показывают обороноспособность страны, а также демонстрируют, что могут достичь побережья США. Москва якобы хочет проверить, способна ли НАТО обнаруживать подобные операции. 

Полина ИВАНОВА
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