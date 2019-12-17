Газопроводы не оставят Киеву ни единого шанса

Украине остался всего год, чтобы договориться с Россией о поставках газа. И если киевские власти никак не используют это время, предложить российской стороне будет нечего – на полную мощность заработают "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Как заявил в интервью РИА "ФАН" аналитик Евгений Валяев, санкции США могут лишь незначительно задержать начало работы газопровода, а поддержка Евросоюзом транзита через Украину уже не является ощутимым преимуществом.

Через год транзит через Украину, по мнению эксперта, снизится в несколько раз, и поэтому в Киеве стремятся заключить контракт на 10 лет. По словам Каляева, стороны еще могут договориться, однако политический аспект серьезно замедляет скорость заключения сделки.