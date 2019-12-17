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Отец вступился за растерзанного Зеленского и обозвал украинцев "тупыми"

Отец Зеленского обозвал украинцев "тупыми"
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Отец президента очень жестко ответил ненавистникам

Разочарование в результатах руководства Владимира Зеленского Украиной могло случиться только у "тупых", которые посмели ждать выполнения обещаний раньше положенного срока. Такое жесткое заявление сделал отец "слуги народа" Александр Зеленский. 

Свое мнение Зеленский-старший высказал во время интервью с журналисткой издания "Страна. ua". Тогда девушка спросила, зачем его сын посулил украинцам золотые горы, а по факту ничего не выполнил. К примеру, он обещал учителям зарплаты в 4 тыс. долларов...

"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. н задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять ", – заявил отец политика.

После тот разразился тирадой, что Владимиру Зеленскому "президентство до одного места" и что да, может он и не прав, что пообещал рост зарплат, но ведь он "действительно этого хотел".  



Марина МОНРО

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