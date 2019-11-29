Москву обвинили в международном конфликте и призвали к смене поведения

Последствия модернизации российской армии беспокоят страны НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

По ее словам, этот шаг со стороны России вполне логичен, но западные страны настораживает развертывание ракетной системы на Кольском полуострове и "постановка на вооружение практически бесшумных подлодок нового класса, которые очень сложно обнаружить".

Также Ине Эриксен Сёрейде добавила, что Россия должна изменить свое поведение, чтобы европейские страны смогли наладить с ней диалог.



"Нынешняя ситуация между Российской Федерацией и Западом – это результат действий России: в частности, аннексия Крыма и попытки русских дестабилизировать Восточную Украину",

– рассказала глава норвежского МИД в интервью Die Welt.

Крым вошел в состав России по итогам проведения референдума в 2014 году. Западные страны сочли это воссоединение незаконным и, назвав страну агрессором, ввели ряд антироссийских санкций.

Ранее в Норвегии заявили об убытках из-за санкций против России.