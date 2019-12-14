Россия якобы хотела устроить беспорядки в Незалежной, и ей нужен был повод

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон придумал очередную байку о кознях России. Он заявил, что мог умереть накануне президентских выборов в Незалежной весной 2019-го. Скандальный телеведущий с серьезным видом утверждал, что российские спецслужбы готовили на него покушение. И все это, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине.

"Несколько месяцев меня охраняла группа "Альфа", около 20 человек с собаками, со снайперами, бронированными машинами, со всеми необходимыми атрибутами. Ну, это не жизнь была… Дело не закрыто до сих пор, угрозы исходили из Российской Федерации",

– пожаловался на мифическую угрозу Гордон в эфире программы "Свобода слова".

Авторы телеграм-канала "Запрещенная Украина" посоветовали Гордону одуматься и забыть про "тайные планы" России, обратив свое внимание на тех людей, которые находятся рядом с ним. Они отметили, что "подобными делами занимаются участники АТО, добровольцы и патриоты".

Ранее Украина поймала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Сразу после этого в Незалежной глава МВД Арсен Аваков заявил, что версия вмешательства России не исключается.