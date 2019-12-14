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Убийцы журналиста Павла Шеремета хорошо спланировали это преступление. На это указывает тот факт, что пропали видео, снятые в день убийства. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Куда пропали записи с четырех камер наблюдения? Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам, мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы отдали вам их раньше". Но мы их не получили",
– посетовал министр в эфире программы "Свобода слова".
Он также добавил, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета заявили, что "некий покровитель" вытащит их.
Ранее Аваков сообщил, что исключать причастность России к взрыву машины журналиста в центре Киева в 2016-м нельзя.
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