Его озвучили в Кремле

Прокачивать "голубое топливо" через территорию Незалежной наша страна будет только в случае экономической целесообразности для "Газпрома". Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как отмечалось ранее, вопрос о продлении транзита газа через Украину в 2020 году поднимался на саммите в "нормандском формате". Стороны договорились продолжить обсуждение уже на уровне переговорщиков. В день встречи лидеров России, Франции, Германии и Украины в Париже лидер Незалежной Владимир Зеленский сообщил, что не Киеву не нужны деньги "Газпрома", которые он должен выплатить по решению международного арбитража. Украинцы возьмут долг газом, отметил он.