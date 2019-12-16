Отношения Москвы с ЕС будут зависеть от Киева

Развитие связей Евросоюза с Россией напрямую соотносится с укреплением взаимопонимания между Москвы и Киева. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

По его мнению, Европа настроена на развитие отношений с Россией, поэтому полномочия российской делегации в ПАСЕ в этом году были восстановлены. Однако теперь все смотрят на две главные проблемы: выполнение Минских соглашений и транзит газа через Украину. От действий Москвы по этим направлениям будет зависеть отношение к ней Брюсселя:

"Если говорить об Украине, то для нас имеют значение два аспекта -стабильность страны и транзитные сборы, вносящие важный вклад в украинский бюджет. Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года", – заявил Эдерер "Известиям".

Евродипломат признал, что в последнее время в российско-украинских отношениях "отмечается прогресс", доказательством чему является первый за три года "нормандский саммит" по Донбассу. На встрече в Париже 9 декабря лидеры РФ, Украины, Германии и Франции подтвердили приверженность "минским соглашениям". Но теперь важно, чтобы они исполнялись, заявил Эдерер, вновь переведя стрелки на Москву:

"Любое серьезное изменение отношений между ЕС и Россией будет основываться на прогрессе в отношении Минских соглашений и их реализации", – подчеркнул он.

В России не раз указывали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и на переговорах выступает как посредник и защитник интересов жителей неподконтрольных Киеву территорий Незалежной. И закрывать глаза на переиначивание Украиной минских договоренностей ради развития связей с ЕС Россия не собирается. Об этом президенту Владимиру Зеленскому и европейским партнерам ясно напомнили на саммите в Париже.