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Дать газ и уступить по "Минску": Европа поставила условия России

Дать газ и уступить по "Минску": Европа поставила условия России
Фото: www.globallookpress.com
Отношения Москвы с ЕС будут зависеть от Киева

Развитие связей Евросоюза с Россией напрямую соотносится с укреплением взаимопонимания между Москвы и Киева. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

По его мнению, Европа настроена на развитие отношений с Россией, поэтому полномочия российской делегации в ПАСЕ в этом году были восстановлены. Однако теперь все смотрят на две главные проблемы: выполнение Минских соглашений и транзит газа через Украину. От действий Москвы по этим направлениям будет зависеть отношение к ней Брюсселя:

"Если говорить об Украине, то для нас имеют значение два аспекта -стабильность страны и транзитные сборы, вносящие важный вклад в украинский бюджет. Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года", – заявил Эдерер "Известиям".

Евродипломат признал, что в последнее время в российско-украинских отношениях "отмечается прогресс", доказательством чему является первый за три года "нормандский саммит" по Донбассу. На встрече в Париже 9 декабря лидеры РФ, Украины, Германии и Франции подтвердили приверженность "минским соглашениям". Но теперь важно, чтобы они исполнялись, заявил Эдерер, вновь переведя стрелки на Москву:

"Любое серьезное изменение отношений между ЕС и Россией будет основываться на прогрессе в отношении Минских соглашений и их реализации", – подчеркнул он.

В России не раз указывали, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и на переговорах выступает как посредник и защитник интересов жителей неподконтрольных Киеву территорий Незалежной. И закрывать глаза на переиначивание Украиной минских договоренностей ради развития связей с ЕС Россия не собирается. Об этом президенту Владимиру Зеленскому и европейским партнерам ясно напомнили на саммите в Париже.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Давят, как с вассалами! Корми фашистов, а то ЕС отвернётся, прям как с Гитлеровской Германией и СССР
Гость
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Костя, и как при таком оснащении они не дошли еще до польской границы?
Гость
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Этот посол на <цензура>..й пошел, давайте следующего.
Гость
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Хохлы - Вы 3аеб@ли
Николай
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Гость
Ну для начала, бюджет Украины это головная боль самой Украины а не России, так что господа громадяне наполняйте его хоть пердячим газом. А Донецк с Луганском отдавать в ваши руки это значит подписать им всем смертный приговор, потому как отмороженные на всю голову нац батальоны 100% устроят резню в духе Бандеры которому они поклоняются. А на Европу в данном случае можно не обращать внимания она тоже не самостоятельна.
Бендера говоришь ? То что вы устроили в Чечне и на Донбасе, можно сравнить с фашизмом ! Столько войн устроить за 20 лет только ваш плешивый карлик может .
Алекс
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как и говорили в 2014,что ЕС хотят за счёт РФ всё это провернуть и содержать украину,так и гнут к этому.Что то ЕС за бюджеты <цензура> стран не переживает.
Гость
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Почему РФ должна пополнять бюджет Укропитиков? Хотите так сами пополняйте их бюджет...
Гость
Ответить
Ну для начала, бюджет Украины это головная боль самой Украины а не России, так что господа громадяне наполняйте его хоть пердячим газом. А Донецк с Луганском отдавать в ваши руки это значит подписать им всем смертный приговор, потому как отмороженные на всю голову нац батальоны 100% устроят резню в духе Бандеры которому они поклоняются. А на Европу в данном случае можно не обращать внимания она тоже не самостоятельна.
Гость
Ответить
Нагнуть хотят, Послать ЕС лесом. Киев обязан выполнить минские соглашения. .
Styx
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Костя, ты дурак.
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