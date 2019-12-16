Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украина настаивает на изменении "минских соглашений"

Украина потребовала изменить "минские соглашения"
Фото: www.globallookpress.com
Утвержденный "нормандской четверкой" документ в Киеве считают нереализуемым

Минские соглашения невозможно выполнить. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, документ, согласованный лидерами Украины, Германии, Франции и России в 2016 г., как минимум устарел, а как максимум не соответствует интересам Украины. Поэтому его надо менять в любом случае. По словам Пристайко, с этим согласны в ФРГ, в частности за "адаптацию" выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель, но сопротивляются в России:

"Что скрывать – от российской стороны мы не видим никакого согласия на адаптацию (текста – прим.ред.). Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там, где не удобно, оно, к сожалению, не находит отклика", – заявил министр в интервью УНИАН.

Пристайко признал, что к "полному пересмотру минских соглашений" мировое сообщество не готово. Но если Россия откажется редактировать документ хотя бы частично, ситуация с урегулирование в Донбассе "зайдет в тупик", пригрозил глава МИД Незалежной.

Ранее Киев потребовал вернуть ему контроль за всей государственной границей Украины, в том числе в Донбассе.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Окраина усилинно напрашивается на то чтобы ее как псевдогосударственное недоразумение просто уничтожить раз и навсегда.
Гость
Ответить
Вы впихиваете невпихуемое, так реализуйте нереализуемое!
Гость
Ответить
Хохлы не умеют ничего - даже договариваться о собственной выгоде. Вот халяву жрать - это с толстым удовольствием ...
Недоумки - если не договорятся - Донбасс уйдет из Хохляндии. Да и Хохляндия развалится.
Гость
Ответить
Придурковатые хохлы! Откажитесь от минских соглашений, постройте стену на границе с ДНР и ЛНР. Республики отделяться, а бандерландия станет на шаг ближе к гейропе!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей