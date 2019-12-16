Утвержденный "нормандской четверкой" документ в Киеве считают нереализуемым

Минские соглашения невозможно выполнить. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, документ, согласованный лидерами Украины, Германии, Франции и России в 2016 г., как минимум устарел, а как максимум не соответствует интересам Украины. Поэтому его надо менять в любом случае. По словам Пристайко, с этим согласны в ФРГ, в частности за "адаптацию" выступает канцлер ФРГ Ангела Меркель, но сопротивляются в России:

"Что скрывать – от российской стороны мы не видим никакого согласия на адаптацию (текста – прим.ред.). Они читают там, где им удобно. Они читают это как абсолютную Библию. Там, где не удобно, оно, к сожалению, не находит отклика", – заявил министр в интервью УНИАН.

Пристайко признал, что к "полному пересмотру минских соглашений" мировое сообщество не готово. Но если Россия откажется редактировать документ хотя бы частично, ситуация с урегулирование в Донбассе "зайдет в тупик", пригрозил глава МИД Незалежной.

Ранее Киев потребовал вернуть ему контроль за всей государственной границей Украины, в том числе в Донбассе.