Киев пытается решить проблему оттока населения из страны

На Украине власти работают над законопроектом, согласно которому от соискателя украинского гражданства не будут требовать отказа от другого. Таким образом, Киев думает заполнить страну населением. Об этом заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

В настоящее время идет работа над технологией новой процедуры.

"Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", – сказал Соколюк в интервью "Европейской правде".

Законопроект еще должен пройти рассмотрение в Верховной раде. Также он отметил, что изменения в этой сфере являются инициативой президента Владимира Зеленского



"Двойное гражданство – это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов", – объяснил реформу с гражданством Соколюк.

По его информации, для получения украинского паспорта нужно будет сдать экзамен на знание мовы и истории, а также принять присягу, которая сейчас только оформляется. Нарушившие присягу лишатся паспорта с трезубцем. Таковы планы Киева.

Еще в прожектах новых руководителей Незалежной весьма занимательная идея – отбирать внутренний паспорт, если гражданин собирается выезжать из страны на постоянное место жительства за границу, поскольку "он им не нужен".

Напомним, в сентябре замглавы правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что двойное гражданство не коснется россиян.

