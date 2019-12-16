Руководители украинской газовой компании открещиваются от собственных заявлений

"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

В Киеве отметили, что переговоры все еще продолжаются, как на уровне экспертов, так и в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ЕС.

Напомним, в прошлую пятницу, 13 декабря, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская сторона осталась довольна ходом переговоров, прошедших в Вене. По его словам, стороны предварительно до чего-то договорились, назвав успехом продолжение общения. При этом он отметил, что далеко не все вопросы удалось разрешить.

Тогда стороны отказались раскрывать подробности встречи.