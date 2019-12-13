Незалежная и Россия приблизились к подписанию нового соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что переговоры с Россией по транзиту газа через Украину значительно продвинулись. Предварительные договоренности по этому вопросу наконец-то появились.

"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", – сказал Витренко журналистам РИА Новостей после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее в Киеве сообщили, что рассчитывают на заключение договора с Россией в январе 2020-го. Министр энергетики Украины Алексей Оржель уточнил, что речь идет о нескольких годах транзита, пишет агентство "ФедералПресс".