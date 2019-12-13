Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В "Нафтогазе" похвастались результатами по транзиту газа через Украину

Незалежная и Россия приблизились к подписанию нового соглашения

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что переговоры с Россией по транзиту газа через Украину значительно продвинулись. Предварительные договоренности по этому вопросу наконец-то появились.

"Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику", – сказал Витренко журналистам РИА Новостей после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее в Киеве сообщили, что рассчитывают на заключение договора с Россией в январе 2020-го. Министр энергетики Украины Алексей Оржель уточнил, что речь идет о нескольких годах транзита, пишет агентство "ФедералПресс"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Крым не вернется: мечты Зеленского о полуострове разрушили

Киеву посоветовали заниматься внутренними проблемами страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей