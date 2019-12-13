Незалежная заставит Россию плясать под свою дудку

На Украине обозначили новый срок заключения договора на транзит газа через территорию страны. По мнению министра энергетики и охраны окружающей среды Незалежной Алексея Оржеля, Киев и Москва не успеют в этом году продлить истекающий в конце 2019-го контракт.

Стороны, полагает украинский чиновник, договорятся уже в 2020 г. Причем Первопрестольная, уверен он, будет плясать под дудку соседнего государства.

"Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок", – бесцеремонно заявил министр в студии телеканала "1+1".

Видео доступно на YouTube. Смелые выводы Оржеля прозвучали ближе к 46-й минуте 2-го часа разговора.



При этом украинский министр подчеркнул, что европейские партнеры в курсе происходящего, киевская верхушка созванивается с ними по несколько раз на дню.

В России решили, что в трезвой памяти подобное высказывание у Алексея Анатольевича вряд ли бы родилось.

"Этому больше не наливать", "Пятница", "Спасибо, насмешил! "Украинские власти по несколько раз в день обсуждают условия контракта с европейскими партнерами" – ну так с ними и подписывайте!", – отреагировали читатели РИА "Новости" (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

Напомним, газовый вопрос обсуждался президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на полях "нормандского саммита". Однако конкретики в переговорах достигнуто не было.