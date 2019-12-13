Команда Зеленского упорно импортирует свет из "страны агрессора"

Электроэнергия из России на Украину снова стала поступать после почти недельной остановки. По данным местных СМИ, поставки возобновились еще 11 декабря. А из Белоруссии электроэнергия пошла 7 декабря.

Таким образом, в противостоянии с противниками торговли с Россией пока побеждает депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Андрей Герус, который протащил через парламент 18 сентября 2019 г. поправки в местное законодательство, разрешающие импорт электроэнергии из РФ с 1 октября.

Как пишут сегодня "Украинские новости" со ссылкой на свои источники на энергетическом рынке, в течение только 11-13 декабря поставки электроэнергии из России выросли с 480 тыс. кВт-ч (11 декабря) до 1,26 млн кВт-ч (13 декабря).

Запущенная почти неделю назад "лапочка Ильича" из Белоруссии дала украинцам электроэнергии в объеме 2,6-5,3 млн кВт-ч в сутки.

Отмечается, что Рада 4 декабря внесла изменения в закон "О рынке электроэнергии", которыми запрещен импорт электроэнергии по двусторонним договорам с Россией. Одновременно была оставлена возможность импорта для сбыта электроэнергии на рынке "на сутки вперед", что и позволило закупать "лампочку Ильича" у нашей страны.

Пользователи под этой новостью на сайте RT в комментариях увидели в таком шаге Незалежной здравый смысл (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Всё ж одумались", "Это наверное реверс!", "Ну они хотя бы филарета поставили под ЛЭП крестить электрические излияния мордора?", "Теперь рынок кизяков полетит вниз и украинские инвесторы потеряют свои тугрики :)".

