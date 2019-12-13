Грязные делишки экс-президента держатся в большом секрете

В Киеве не хотят выдавать громкую тайну пятого президент Петра Порошенко. Бывший руководитель проходит по уголовному делу, которое засекречено – постаралась Генпрокуратура страны.

В ведомстве пояснили, что руководствуются ст. 222 Уголовного процессуального кодекса. Согласно ей, материалы не могут быть разглашены, так как существует такое понятие, как "тайна следствия", передают "Украинские новости", которые делали соответствующий запрос в прокуратуру.

Впрочем, в России меры ведомства посчитали лишними. По мнению читателей RT, все тайное рано или поздно станет явным.

"Сегодня Зеля сказал что не держит зла на Петю и следом засекречивается вся инфа по его делам, топорно скоморох съехал с обещания посадить кондитера", "Его можно сажать в тюрягу и без этих секретов", "Все-равно убежит за границу", "Там секретить-то нечего. Все основные грехи Пети известны всему миру", – отреагировали комментаторы.



К слову, подавляющее большинство украинцев хотят, чтобы экс-президент сидел в тюрьме.



Напомним, в ноябре Госбюро расследований (ГБР) Незалежной предложило переквалифицировать Порошенко из фигуранта в подозреваемого как минимум по двум статьям украинского УК – о насильственном свержении и захвате госвласти и злоупотреблении служебным положением. Всего же конфетный магнат засветился в более 10 уголовных делах.

