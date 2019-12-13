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Захарова ответила на "жесткий троллинг" Лаврова

Захарова взорвалась из-за истерики Лаврова
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Москва и Киев продолжают обмениваться репликами об атмосфере на саммите в Париже

Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог присутствовать на итоговом брифинге после саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже по весьма прозаичной причине – он летел в Вашингтон. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати нашего дипведомства Мария Захарова инсинуации сладкой парочки – министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и украинского журналиста-балабола Дмитрия Гордона.

Речь идет о том, что будучи в пьяном виде глава МВД Незалежной растрепался местным СМИ о ходе парижских встреч, связанных с урегулированием конфликта в Донбассе, на которых он присутствовал.

Так, Гордон со ссылкой на Авакова утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел Лаврова до "синего каления", т.е. бывший комик "очень жестко троллил" нашего министра. В связи с этим журналист предположил, что по этой причине глава МИД РФ не пришел на пресс-конференцию.

"В тот момент, когда "Зеленский доводил Лаврова до "синего каления", Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон", – написала Захарова в Facebook.

Про находящегося под мухой Авакова после саммита рассказал помощник президента России Вячеслав Сурков, которого украинец также заподозрил в психозе. Он посоветовал "не верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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