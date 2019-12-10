Аваков рассказал о реакции помощника российского лидера на проблему контроля границы с РФ в Донбассе

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который входил в состав украинской делегации на переговорах Киева с Москвой в рамках "нормандской четверки" в Париже, заявил, что помощник президента России Владислав Сурков якобы психанул во время обсуждения возвращения Незалежной контроля над границей с РФ по рубежам Донбасса.

Об этом он вещал представителям местных СМИ по итогам встречи, сообщает сайт ведомства.

"У Суркова сдали нервы, он там бросил бумаги на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы обезопасить Мариуполь? Это чушь", – поделился впечатлениями пан Аваков.

Он подчеркнул, что Украина "не собираемся быть доминионом России", поскольку главное – это интересы соборной.

Также министр рассказал о будущих планах Киева по контролю за "освобожденными" территориями Донбасса – его будут осуществлять украинская полиция и местные общины.

"Это будет очень тяжелый переходный период, но мы готовы его пройти. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что (президент РФ Владимир) Путин не готов к этому", – резюмировал пан Аваков.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждал о собственном психозе в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в нормандском формате 3 марта 2016 г. По его словам, тогда руководитель нашего дипведомства якобы орал на украинца, а тот в ответ швырнул в него бумаги, "но не прямо в лицо".

