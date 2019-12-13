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Украинцев огорчил теплый прием русских в Париже

Украинцев огорчил теплый прием русских в Париже
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной прицепились к поведению Макрона

Приступ ревности случился у украинцев на фоне встречи "нормандской четверки" в столице Франции. По мнению представителя делегации из Незалежной, россияне были в фаворе у принимающей стороны, в частности глава РФ Владимир Путин. 

С таким заявлением выступил скандально известный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он в красках расписал, насколько царский прием устроили русским в Париже, с завистью отметив, что молодого президента Незалежной Владимира Зеленского не удостоили таких почестей. 

Более того, пожаловался Гончаренко телеканалу "Наш", французский лидер Эммануэль Макрон явно симпатизировал российскому коллеге, тогда как от украинского держался в стороне. Данное поведение хозяина саммита нардеп назвал "два против одного при одном нейтральном". 

Возмутило его и отношение пресс-атташе Елисейского дворца к российским журналистам, а также подъезд кортежа Путина, для которого "расчистили коридор" в автомобильной пробке. Об этом соратник Порошенко поведал во время онлайн-трансляции на YouTube.

Напомним, также украинцев сильно расстроил теплый прием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в США.  

Ксения АНДРЕЕВА

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