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Любезно принявший Лаврова Трамп наплевал на Украину

Расшаркавшийся перед Лавровым Трамп наплевал на Украину
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
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Американскому куратору надоело возиться с коллегой из Незалежной

Теплый прием главы МИД РФ Сергея Лаврова в США в конец разочаровал Киев. Эта встреча власть Украины попросту добила. 

В соседнем государстве радушие американского лидера Дональда Трампа по отношению к российскому министру приняли за "ужасный сигнал", ведь еще накануне переговоров 45-й президент отвернулся от украинского коллеги Владимира Зеленского и возглавляемого им государства. Об этом свидетельствует равнодушие Трампа к "нормандскому саммиту" и тишина до встречи в Париже, хотя буквально накануне патрон возился со своим подопечным из Киева, напоминает Daily Beast. 

В день саммита хозяина Белого дома больше интересовали посторонние события, о которых он строчил твиты. А после того как Зеленского отправили в стан проигравших, Трамп не поспешил поддержать своего протеже. 

Переговоры с Лавровым лишь добавили масла в огонь. А призыв Трампа к России о разрешении конфликта в Донбассе лишь усугубил ситуацию. В Киеве увидели в том недобрый знак. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Армянские корни Лаврова, помогают ему в дипломатии.
перед этим была и тёплая встреча с российским послом..
Ответить
Перед этим была и тёплая встреча с российским послом..
Александр Чепанов
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а кто такой трамп?
Николай
Ответить
Победа за нами ! Мы всех победили! Обманули ! Убили ! Подпись : Путин и 90%..
Гость
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неужели проблядушку плечевую с трассы харьков-чоп кинул дядька сэм? :))
Гость
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Хозяин назначил меня любимой женой! Ура! Победа! Лаврову привселюдно не плюнули в рожу: теплейший прием! "Всех забыли!", теперь заживем! Мля, какие вы жалкие, ущербные какие- то...
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