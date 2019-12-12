Американскому куратору надоело возиться с коллегой из Незалежной

Теплый прием главы МИД РФ Сергея Лаврова в США в конец разочаровал Киев. Эта встреча власть Украины попросту добила.

В соседнем государстве радушие американского лидера Дональда Трампа по отношению к российскому министру приняли за "ужасный сигнал", ведь еще накануне переговоров 45-й президент отвернулся от украинского коллеги Владимира Зеленского и возглавляемого им государства. Об этом свидетельствует равнодушие Трампа к "нормандскому саммиту" и тишина до встречи в Париже, хотя буквально накануне патрон возился со своим подопечным из Киева, напоминает Daily Beast.

В день саммита хозяина Белого дома больше интересовали посторонние события, о которых он строчил твиты. А после того как Зеленского отправили в стан проигравших, Трамп не поспешил поддержать своего протеже.

Переговоры с Лавровым лишь добавили масла в огонь. А призыв Трампа к России о разрешении конфликта в Донбассе лишь усугубил ситуацию. В Киеве увидели в том недобрый знак.