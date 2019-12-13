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Зеленского в Москве назвали лжецом и треплом из-за журналистов

Трепливого Зеленского ткнули носом в его обещание по журналистам
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Представителей российских СМИ по-прежнему не пускают в Незалежную, несмотря на приглашение самого лидера нации

На итоговом брифинге после саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский в весьма издевательской форме пригласил российских журналистов "ножками, ручками, глазками", не жалея своих Brioni, посетить его страну. Сегодня это заявление телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом".

"Вот и цена словам Зеленского. Пустой треп. Журналиста на Украину не пустили. Даже не спросили в Бриони он или нет", – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на сообщение НТВ о том, что корреспонденту телеканала Сергею Савину не позволили въехать на территорию Незалежной, поскольку россиянин якобы не смог подтвердить цель своего приезда.

Как выяснилось, Савин находится в "черных списках" приснопамятного бандитского сайта "Миротворец". Не имея никакого официального статуса, его данными успешно пользуются сотрудники украинской Погранслужбы. Сегодня база данных портала благополучно пополнилась информацией о журналисте "Известий" Алексее Лазуренко, успевшем побывать на Украине.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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