Представителей российских СМИ по-прежнему не пускают в Незалежную, несмотря на приглашение самого лидера нации

На итоговом брифинге после саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский в весьма издевательской форме пригласил российских журналистов "ножками, ручками, глазками", не жалея своих Brioni, посетить его страну. Сегодня это заявление телеведущий Владимир Соловьев назвал "пустым трепом".

"Вот и цена словам Зеленского. Пустой треп. Журналиста на Украину не пустили. Даже не спросили в Бриони он или нет", – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на сообщение НТВ о том, что корреспонденту телеканала Сергею Савину не позволили въехать на территорию Незалежной, поскольку россиянин якобы не смог подтвердить цель своего приезда.

Как выяснилось, Савин находится в "черных списках" приснопамятного бандитского сайта "Миротворец". Не имея никакого официального статуса, его данными успешно пользуются сотрудники украинской Погранслужбы. Сегодня база данных портала благополучно пополнилась информацией о журналисте "Известий" Алексее Лазуренко, успевшем побывать на Украине.

