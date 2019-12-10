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Соловьев принял вызов Зеленского

Соловьев сцепился с Зеленским
Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Российский телеведущий готов отправиться в Донбасс вместе с главой Незалежной

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Накануне, во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский заочно обвинил Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации в Донбассе, хотя лично там не бывал, так как боялся испортить дорогую обувь, передает URA.RU:

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", – сказал Зеленский.

Реакция Соловьева не заставила себя ждать. Он опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он в темной рубашке и кроссовках камуфляжной расцветки:

"Никакого Бриони!" – парировал телеведущий.

Ранее Зеленский рассказал, как тяжело ему дался разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. 

Николай ВИКТОРОВ

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Этот кремлядский пропагандон, у которого семья живет в Италии (патриЁТ!), еще что- то смеет скулить?!
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