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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Накануне, во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже Зеленский заочно обвинил Соловьева в том, что тот рассказывает о ситуации в Донбассе, хотя лично там не бывал, так как боялся испортить дорогую обувь, передает URA.RU:
"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваш Соловьев. Я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли Brioni не испачкаете", – сказал Зеленский.
Реакция Соловьева не заставила себя ждать. Он опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он в темной рубашке и кроссовках камуфляжной расцветки:
"Никакого Бриони!" – парировал телеведущий.
Никакого Бриони! pic.twitter.com/sgzi9qz6JG— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 10 декабря 2019 г.
Ранее Зеленский рассказал, как тяжело ему дался разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.
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