Макрон не дал коллегам по "нормандской четверке" повести долгий диалог

Разговор тет-а-тет между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на полях саммита лидеров "нормандской четверки" накануне занял очень незначительное время. Об этом сообщил во вторник, 10 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение. Далее туда вошел (глава Франции Эммануэль) Макрон и пригласил их на продолжение нормандского формата", – приводит слова Пескова Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин и Зеленский совсем недолго беседовали с глазу на глаз: «Вошел Макрон и позвал на саммит» pic.twitter.com/qDAqDgdo3l — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 10, 2019

В понедельник между тем была несколько иная информация. СМИ передавали, что первая беседа Путина и Зеленского без свидетелей якобы заняла 15 минут.

Стоит отметить, что вчера украинский лидер не раз переходил с мовы на русский язык, в том числе и на совместном брифинге участников переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Как передает телеканал "360", журналисты смогли подглядеть, что пан Зеленский пришел на саммит со шпаргалкой, где текст был написан, возможно, на русском языке. Однако, скорее всего, именно на украинском, поскольку, когда ему дали слово, бывший комик все читал с листа, аккуратно водя пальчиком по строчкам, т.к. он русскоязычный украинец.

