В Незалежной устроили пляски на костях покойного экс-мэра Москвы

Смерть бывшего мэра столицы РФ Юрия Лужкова в Германии вызвала кощунственную реакцию на Украине. Трагедия почему-то позабавила жителей страны-соседки.

Фразу: "Бог с ним", – только в более жесткой редакции – написал каждый третий комментатор новости в Facebook пропагандистского издания "Обозреватель". Кто-то из них решил, что уход их жизни Лужкова – это "так мило", и даже пожелал смерти президенту РФ Владимиру Путину (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"На одного любителя руського мира меньше", "Гарний москаль – це мертвий москаль!", "Сбываются пророчества песни Москва по ком звонят твои колокола", "Жаль Вову не забрал с собой", "Забери Путина", "Туда ему и дорога", – не унимались украинцы.

В своих издевках русофобы из Незалежной припомнили Юрию Михайловичу заявление о Крыме. Как пишет портал, экс-градоначальник Москвы еще за 6 лет до "крымской весны" призывал Россию не отдавать полуостров.

"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь – это русский город, это военно-морская база России", – приводит слова умершего в Британии Лужкова украинский портал.



"Похороните его в Крыму, он так о нем мечтал", – отозвались устроившие пляски на костях покойного экс-мэра украинцы.

Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер сегодня, 10 декабря, на 84-й году жизни в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце. Он возглавил столицу в сложный для страны период, в 1992 году, и простоял у руля 18 лет.