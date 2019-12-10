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"Туда ему и дорога": украинцы глумятся над смертью Лужкова

"Похороните его в Крыму": украинцы глумятся над смертью Лужкова
Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСуркова на саммите взбесила украинская делегация
В Незалежной устроили пляски на костях покойного экс-мэра Москвы

Смерть бывшего мэра столицы РФ Юрия Лужкова в Германии вызвала кощунственную реакцию на Украине. Трагедия почему-то позабавила жителей страны-соседки. 

Фразу: "Бог с ним", – только в более жесткой редакции – написал каждый третий комментатор новости в Facebook пропагандистского издания "Обозреватель". Кто-то из них решил, что уход их жизни Лужкова – это "так мило", и даже пожелал смерти президенту РФ Владимиру Путину (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"На одного любителя руського мира меньше", "Гарний москаль – це мертвий москаль!", "Сбываются пророчества песни Москва по ком звонят твои колокола", "Жаль Вову не забрал с собой", "Забери Путина", "Туда ему и дорога", – не унимались украинцы. 

В своих издевках русофобы из Незалежной припомнили Юрию Михайловичу заявление о Крыме. Как пишет портал, экс-градоначальник Москвы еще за 6 лет до "крымской весны" призывал Россию не отдавать полуостров. 

"Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым. Эта позиция постоянная. На все инсинуации мы отвечаем: Севастополь – это русский город, это военно-морская база России", – приводит слова умершего в Британии Лужкова украинский портал. 

"Похороните его в Крыму, он так о нем мечтал", – отозвались устроившие пляски на костях покойного экс-мэра украинцы. 

Напомним, бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер сегодня, 10 декабря, на 84-й году жизни в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце. Он возглавил столицу в сложный для страны период, в 1992 году, и простоял у руля 18 лет. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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очень жаль Юрия Лужкова. Хороший был человек со своими "+" и "-" как и все нормальные люди...
Гость
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Никто не знает своего конца в этой жизни, кощунствовать нельзя.
Гость
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опущенное хохлопидарье только это и может.
Гость
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Да типчик был неоднозначный, и как говорят ложка дёгтя перевешивает бочку с мёдом
Гость
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Хуже хохла только <цензура>
Гость
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Как же хорошо он плясал на дне рождения директора Черкизона!!!!!!!!Ну как же!Покровитель ВОРОВ и БАНДИТОВ!!!!!!!!Жена Успешная воровка......Прибрал Господь...........
Мимоходом
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Зачем здесь пересказывать мнение этих подонков и нелюдей . А нормальные люди скорбят о смерти этого замечательного человека .
М
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я бы многих похоронил в крыму,многие заслужили своей жизнью эту почесть,но есть пожелания родственников и они определяющие
то что свинарник радуется это нормально,лужков при всех его закидонах был русским человеком,не манкуртом
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