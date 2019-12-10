Ему было 83 года

Появились печальные новости о смерти бывшего мэра Москвы. Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ. Лужков возглавлял столицу с 1992 по 2010 год.

Известия о кончине экс-мэра подтвердили в его окружении. Об этом пишет "Интерфакс". Причина смерти пока неизвестна. ТАСС также передает, что информация подтвердилась, со ссылкой на источник.

Как стало известно РЕН ТВ, Лужков умер в Германии. По предварительным данным, в одной из клиник Мюнхена ему проводили операцию на сердце. Об этом также сообщает телеграм-канал Life shot со ссылкой на посольство России в Мюнхене.

Между тем бизнесмен Виктор Батурин не верит, что Лужков умер. По его словам, он виделся с экс-мэром Москвы в минувшую субботу.

"Он прекрасно выглядел. Я с ним в ресторане грузинском случайно встретился в гостинице "Украина".(...) Вчера тоже всё было нормально. Они из Москвы вылетели", – рассказал он "Говорит Москва".

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования семье Лужкова.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", – написал он в своем Твиттер.