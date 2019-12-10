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Умер после операции: подробности смерти Лужкова

Умер после операции: подробности смерти Лужкова
Юрий Лужков. Фото: www.globallookpress.com
Экс-мэр Москвы скончался в одной из клиник в Мюнхене

В СМИ появились первые подробности смерти бывшего градоначальника российской столицы Юрия Лужкова. Стало известно, что он не выдержал операции на сердце и скончался в Германии. 

Экс-мэр Москвы проходил лечение в одной из клиник Мюнхена. После перенесенной операции на сердце начались осложнения, пишет телеграмм-канал Life Shot. 

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‼️На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков‼️ Юрий Лужков скончался сегодня утром в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн", где ему проводили операцию на сердце. По предварительным данным, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после него начались осложнения. Юрий Михайлович не смог выйти из состояния наркоза. По словам источников в окружении Юрия Лужкова, на операцию в Германию он прилетел вчера вместе с супругой Еленой Батуриной. Сама Батурина сейчас находится в шоковом состоянии, так как врачи давали благоприятные прогнозы на эту плановую операцию. Семья Юрия Лужкова просит разрешить похоронить его на Новодевичьем кладбище.#юрийлужков#лужков

Публикация от Наша запаска @znamenitosteimir (@mir_znamenitostei)

Близкие Лужкова проведут траурную церемонию в Германии. После тело доставят в Москву. Родственники мэра уже попросили помощи с транспортировкой, сообщает BAZA. Также они просят захоронить его на Новодевичьем кладбище. Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии. 

Марина МОНРО

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.Он был хорошим человеком.Очень жаль.
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Искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.Он был хорошим человеком.Очень жаль.
Гость
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Предлагаю скинуться кто сколько может...
Гость
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испахабил Мокву так что Собянин до сих пор разгребает палатки с шавермой.. позорник и позорно сдох
Гость
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Он не умер. Он сдоh-h-h-h!!!
Гость
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Зачем едут в Европу на лечение! Делал бы эту же операцию в Москве - и все было бы нормально!
Гость
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Похоронить в кабеле.
Гость
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Человек-эпоха..
Гость
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Юрий Михайлович как нам Вас не хватает.
Гость
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Наворовал с женой вместе, сбежал в Германию и помер там как последняя крыса.
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