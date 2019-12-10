Экс-мэр Москвы скончался в одной из клиник в Мюнхене

В СМИ появились первые подробности смерти бывшего градоначальника российской столицы Юрия Лужкова. Стало известно, что он не выдержал операции на сердце и скончался в Германии.

Экс-мэр Москвы проходил лечение в одной из клиник Мюнхена. После перенесенной операции на сердце начались осложнения, пишет телеграмм-канал Life Shot.

Близкие Лужкова проведут траурную церемонию в Германии. После тело доставят в Москву. Родственники мэра уже попросили помощи с транспортировкой, сообщает BAZA. Также они просят захоронить его на Новодевичьем кладбище. Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии.