Донецк уличил киевское руководство в планах самостоятельно изменить минские соглашения

Власти Украины несерьезно относятся к минским соглашениям, к странам-гарантам и Совбезу ООН, когда заявляют о необходимости изменить документы, подписанные лидерами "нормандской четверки". А у президента страны Владимира Зеленского наблюдается биполярное расстройство.

Так прокомментировала в пятницу, 13 декабря, полпред ДНР в контактной группе, глава МИД Республики Наталья Никонорова последние идеи, которые звучат из Киева в отношении выполнения минских договоренностей.

Она напомнила, что 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже Зеленский подтвердил обязательства Киева по этим соглашениям. Однако он умудрился "в рамках одного медийного выступления" сообщить, что минские договоренности в существующем виде невозможно выполнить и поэтому их необходимо изменить, и одновременно заявил, что Киев эти соглашения выполняет.

"Такая риторика наводит на мысль или о биполярном расстройстве, или о безграничном лицемерии украинского руководства, которое пытается предать ревизии свои обязательства по комплексу мер и при этом создать иллюзию якобы надежных партнеров по переговорам", – цитирует РИА "Новости" представителя Донецка.

По ее мнению, Зеленский самовольно пытается поменять смысл и порядок пунктов соглашения "с надеждой, что никто не заметит".

В качестве примера она привела историю с вопросом предоставления особого статуса Донбассу, вместо которого украинские деятели хотят утвердить на уровне конституции децентрализацию по всей стране.

"Однако эта формулировка совершенно несостоятельна, поскольку "децентрализация", предусмотренная пунктом 11 комплекса мер, должна быть проведена "с учетом особенностей" Донбасса, "согласованных с представителями" Донбасса", – резюмировала Никонорова.

Свой спич о возможности изменения некоторых пунктов в минских соглашениях, в частности, речь шла о границе, Зеленский проговорил накануне в эфире телеканала "1+1".