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Запад натравил Украину на Россию ради собственных интересов

Запад руками украинцев ведет войну с Россией
Фото: www.globallookpress.com
Порошенко и Зеленский сделали из страны западную колонию

Украина нужна Западу лишь в качестве противодействия России, а ее экс-президент Петр Порошенко, как и нынешний лидер нации Владимир Зеленский превратили страну в колонию. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ринат Кузьмин.

"Зачем Украина нужна западным кураторам? Я вижу две цели. Первая – разграбление ресурсов, вторая – использование Украины против России. Из нас сделали колонию эти президенты", – сказал оппозиционер в эфире телеканала "112".

По его словам, "какие-то дяди, которые в геополитическом масштабе выстраивают жизнь стран и континентов", решили, что можно "воевать с Россией на территории Украины руками украинцев". Ну, и по ходу войны еще можно и грабить, добавил он.

Депутат считает, что Порошенко у руля страны позволили воровать взамен на агрессию в отношении России, причем действующий глава государства в данном аспекте ничем не отличается от своего предшественника.

"Я не вижу разницы между политикой президентов Порошенко и Зеленского. Потому что ни один, ни другой не самостоятельны. Ими командуют люди из-за границы", – резюмировал Кузьмин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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