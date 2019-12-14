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За время своей независимости Украина смогла довести легендарный завод по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" до катастрофического положения. В итоге предприятие оказалось на пороге полного уничтожения.
"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной", – цитирует агентство "Укринформ" президента предприятия Вячеслава Богуслаева.
"Мы решили найти инвестора", – признался он. В итоге бразды правления были переданы иностранцам. "Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", – заключил Вячеслав Богуслаев.
Вместе с покупкой акций инвесторы пообещали в течение двух лет вложить в модернизацию производства 250 миллионов долларов. Это должно помочь заводу продолжить свою работу, Впрочем, быть украинским "Мотор Сич" в этот момент уже перестанет.
Отметим, это не первое "достояние Украины", которое оказывается в катастрофическом положении, а затем переходит в руки иностранцам. Китай в этом плане активно занимается скупкой техники, предприятий и другого имущества.
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