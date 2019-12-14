Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Легендарный завод продали Китаю

Легендарный завод продали Китаю
Демонстрация продукции завода "Мотор Сич". Фото: www.globallookpress.com/
В течение двух лет предприятие получит помощь в 250 миллионов долларов

За время своей независимости Украина смогла довести легендарный завод по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" до катастрофического положения. В итоге предприятие оказалось на пороге полного уничтожения.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной", – цитирует агентство "Укринформ" президента предприятия Вячеслава Богуслаева.

"Мы решили найти инвестора", – признался он. В итоге бразды правления были переданы иностранцам. "Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", – заключил Вячеслав Богуслаев.

Вместе с покупкой акций инвесторы пообещали в течение двух лет вложить в модернизацию производства 250 миллионов долларов. Это должно помочь заводу продолжить свою работу, Впрочем, быть украинским "Мотор Сич" в этот момент уже перестанет.

Отметим, это не первое "достояние Украины", которое оказывается в катастрофическом положении, а затем переходит в руки иностранцам. Китай в этом плане активно занимается скупкой техники, предприятий и другого имущества.

Марина МОНРО

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Чернышев оставил Заворотнюк без копейки

Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей