Глава МВД Незалежной Арсен Аваков наклюкался после переговоров "нормандской четверки"

История о "психозе" помощника президента РФ Владислава Суркова прозвучала из первых уст. По версии якобы вышедшего из себя представителя российской делегации, глава МВД Украины Арсен Аваков напридумывал накал страстей и швыряние бумаг за столом.

Фантазия у последнего разыгралась, по всей вероятности, под мухой. Не секрет, что нетрезвому человеку свойственно утрировать происходящее вокруг.

Дошел до кондиции Аваков сразу после переговоров "нормандской четверки". Как только они закончились, украинский министр приглядел себе приятное местечко. И не прогадал. Правда, затем взболтнул лишнего.

"После переговоров он (Арсен Аваков) пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки. "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного",

– заключил Сурков в интервью "Коммерсанту", назвав минувший саммит просто "долгим".

По словам помощника Владимира Путина, встреча не отличалась излишней напряженностью. Между тем он напомнил, что Авакова "близко не подпустили" к переговорам. Так, во всяком случае, утверждал сам глава украинского ведомства.

Напомним, после встречи в "нормандском формате", которая прошла 9 декабря в Париже, глава МВД Незалежной Арсен Аваков утверждал, что у помощника российского лидера Владислава Суркова сдали нервы, после чего он устроил истерику в столице Франции.