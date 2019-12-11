Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинский министр по пьяни наболтал лишнего об истерике Суркова

Украинский министр по пьяни наболтал лишнего об истерике Суркова
Арсен Аваков. Фото: Zuma\TASS
Глава МВД Незалежной Арсен Аваков наклюкался после переговоров "нормандской четверки"

История о "психозе" помощника президента РФ Владислава Суркова прозвучала из первых уст. По версии якобы вышедшего из себя представителя российской делегации, глава МВД Украины Арсен Аваков напридумывал накал страстей и швыряние бумаг за столом.

Фантазия у последнего разыгралась, по всей вероятности, под мухой. Не секрет, что нетрезвому человеку свойственно утрировать происходящее вокруг.

Дошел до кондиции Аваков сразу после переговоров "нормандской четверки". Как только они закончились, украинский министр приглядел себе приятное местечко. И не прогадал. Правда, затем взболтнул лишнего. 

Владислав Сурков. Фото:Михаил Метцель/ТАСС

"После переговоров он (Арсен Аваков) пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки. "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного",

заключил Сурков в интервью "Коммерсанту", назвав минувший саммит просто "долгим".

По словам помощника Владимира Путина, встреча не отличалась излишней напряженностью. Между тем он напомнил, что Авакова "близко не подпустили" к переговорам. Так, во всяком случае, утверждал сам глава украинского ведомства. 

Напомним, после встречи в "нормандском формате", которая прошла 9 декабря в Париже, глава МВД Незалежной Арсен Аваков утверждал, что у помощника российского лидера Владислава Суркова сдали нервы, после чего он устроил истерику в столице Франции. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
СУРКОВ ТАКОЕ ЖЕ НИЧТОЖЕСТВО.КАК И ПУТИН !!!
Гость
Ответить
Что о чем не понятно!!!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Целая армия: Крым оккупировали

Нежданные гости заполонили гавань полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей